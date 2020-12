Spuigasten over miljoenen extra voor horeca en cultuur en over duurzaamheidsplannen

Dit weekend demonstratie tegen racisme en extreemrechtse intimidatie

Meer in

Een demonstratie met de naam ‘Sta Op Tegen Racisme’ vindt zondag plaats op de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Er wordt gedemonstreerd tegen racisme en extreemrechts, schrijft de organisatie op de Facebookpagina.

Onder de 78 ondertekenaars die zijn aangesloten bij het protest zijn onder meer de organisaties Black Lives Matter Den Haag, Bond Precaire Woonvormen Den Haag, Dwars, Kick Out Zwarte Piet, de Haagse Stadspartij en Landelijke Studenten Vakbond te vinden. Ruim 260 mensen zeggen aanwezig te zijn bij het protest.

Tekst gaat verder onder tweet.

De extreem-rechtse aanvallen en intimidaties op vreedzame zwarte demonstranten (ook in DH) zullen niet vanzelf stoppen. Een brede coalitie van (basis)organisaties roept daarom op om zondag onze solidariteit te tonen. Fb-event: https://t.co/XgobEeq9JS pic.twitter.com/fz7PDt6hhq — BPW Den Haag (@BPWdenhaag) December 2, 2020

‘Al jarenlang zijn protesten tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet doelwit van extreemrechtse terreur en racistische intimidatie’, schrijft men. ‘Deelnemers aan vreedzame KOZP-protesten worden bekogeld en bespuugd, demonstraties worden onmogelijk gemaakt. Er werd zelfs een aanslag gepleegd op het pand waar een KOZP-congres plaatsvond.’

‘Mensen die zich uitspreken tegen racisme en geweld krijgen te maken met aanvallen van extreemrechtse politici, mediabedrijven en trollen. De intimidatie vanuit extreemrechts zal niet stoppen als we er niets aan doen. Daarom gaan we op 6 december protesteren in Den Haag tegen racisme en extreemrechtse intimidatie.’

De demonstratie begint om 13.00 uur op het Johanna Westerdijkplein bij station Den Haag Holland Spoor