Cabaretten in coronatijd: ‘De mensen die komen, zitten er voor de volle 200 procent’

De coronacrisis gumde de agenda’s van theaters en artiesten leeg, zo ook die van cabaretier Marcel Harteveld. Hij stond begin dit jaar op het punt om een tour te doen met zijn nieuwe theaterprogramma en zou vrijdagavond in Diligentia staan. Nu is de hoop op 2021, ‘maar anders schuiven we het weer een jaartje op’.

De startende cabaretier stond op het punt om van de kleine zalen naar de middelgrote zalen (zo’n driehonderd man, red.) te gaan, toen in maart het land voor het eerst op slot ging. Sindsdien zit Harteveld veel thuis, maar is allesbehalve negatief. ‘Iedereen vindt het een soort helsjaar. Geen geldzorgen hebben en gezond zijn, dat lijkt het hoogst haalbare. Dus laten we ons daar gelukkig mee prijzen.’

Nu de theaterdeuren weer op een kier staan, speelt Marcel Harteveld voor dertig mensen te spelen. ‘Dat is heel leuk om te doen’, aldus Harteveld. ‘De vibe is anders: iedereen is blij er te zijn.’ De cabaretier trekt de lijn naar pre-coronatijd, toen mensen soms met tegenzin op dinsdagavond naar het theater komen, omdat de kaarten nou eenmaal in de la lagen. ‘De mensen die nu komen, zitten er voor de volle tweehonderd procent in. Dertig man die denken: ‘We zijn eindelijk ons huis uit’.’

Vaccins

De positiviteit neemt Marcel Harteveld mee naar 2021. ‘Alle voorstellingen die nu niet doorgaan schuiven door. We gaan het zien, Iedereen heeft het over vaccins en dat het dak er weer af kan. En anders schuiven we het nog een jaartje op’, besluit Marcel Harteveld.