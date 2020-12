Drie familieleden veroordeeld voor relschoppen na coronademonstratie

Drie leden van één Haagse familie zijn donderdag door de politierechter veroordeeld voor hun aandeel in het geweld tegen de ME na een demonstratie tegen coronamaatregelen. Twee mannen moeten de cel in en de jongste verdachte kreeg een taakstraf. Het Openbaar Ministerie (OM) stelde dat de relschoppers de democratie onder druk hadden gezet door ‘idioot gedrag’, schrijft mediapartner Omroep West.

De drie leden van de familie R. namen op 21 juni deel aan de actie van Viruswaanzin (inmiddels Viruswaarheid, red.) op het Malieveld. Daarna vond bij het Centraal Station een confrontatie plaats met ME’ers die moesten beletten dat de demonstranten naar de binnenstad zouden lopen. Volgens het OM begonnen de actievoerders met het geweld en werd er zelfs afgeteld.

Op beelden die in de rechtszaal werden vertoond, waren de drie verdachten tegelijk te zien. Jack R. (45) viel een ME’er in zijn rug aan, waarna die omviel. Hij verzette zich daarna heftig tegen zijn arrestatie. Zijn broer John (61) gooide een wapenstok naar een agent, terwijl Jean (18) eveneens in de voorste rijen liep en een voorwerp wierp.

Buitensporig geweld

Jack toonde spijt. ‘Het was heel stom, dit had niet mogen gebeuren’, zei hij in de rechtbank. Maar de rechter oordeelde dat er sprake was van ‘buitensporig geweld’ en legde een celstraf op van drie maanden. Ook de oudste verdachte John R. moet van de rechter naar de gevangenis, maar dan twee maanden.

‘Ik begrijp niet dat een man van uw leeftijd zich hiermee inlaat’, zei de officier van justitie. De verdachte, inmiddels gepensioneerd, was erg boos over het proces. ‘Ik vind het gek wat hier gebeurt.’ De ME zou ‘ongepaste agressie’ hebben uitgeoefend, waarbij hij zelf veel klappen kreeg. De senior had nog steeds last van zijn schouder.

‘Hij is een iele kerel’

Het jongste familielid Jean R. ontkende dat hij op de plek van de rellen was geweest. Zijn advocaat wees op de beelden. ‘Dat is een grote kerel en hij is een iele kerel.’ Maar volgens het OM was hij toch de jongeman die de ME’ers aanviel. De rechter veroordeelde hem tot 240 uur taakstraf en 2 maanden cel voorwaardelijk.

Bij de politierechter moesten nog drie verdachten uit Rotterdam, Haastrecht en Den Haag voorkomen. Twee van hen werden vrijgesproken, een kreeg een taakstraf van 240 uur. Het was de derde zitting over de rellen na de demonstratie tegen het coronabeleid.