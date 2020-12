Erehaag met honderden mensen voor overleden clubicoon voetbalvereniging GDA

Piet van der Lans, clubicoon van rksv GDA uit Loosduinen, overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Vanwege de coronamaatregelen is de uitvaart in besloten kring gehouden, maar toch waren er vandaag honderden mensen die het erelid van de Loosduinse voetbalvereniging een laatste eer konden bewijzen.

Een flinke drukte aan de Madesteinweg vanmiddag rond 12.30 u. Honderden mensen staan klaar om hun laatste eer te bewijzen aan een man die veel heeft betekend voor voetbalvereniging GDA. ‘Piet was er altijd. Piet was GDA en GDA was Piet,’ zegt één van de GDA-leden. ‘Hij deed alles voor de club. Het was zelf geen grootse voetballer, maar hij begon al jong als jeugdleider. En hij was initiator van de jeugdkampen. Daarnaast organiseerde hij ook fietstochten en schaatstochten. Hij was echt een heel sociaal mens. GDA was zijn alles.’

Van der Lans ontving in mei 2011 in het clubgebouw van GDA een Koninklijke Onderscheiding (ridderorde) van de Nederlandse staat. ‘Daar was hij erg trots op’.Tot het laatst aan toe was Van der Lans een uithangbord voor de vereniging. ‘Hij ontving de scheidsrechters en maakte met iedereen een plaatje. Hij kon niet zonder zijn GDA’.

Als de rouwstoet langs het complex van GDA rijdt klinkt er minutenlang applaus. Je voelt het respect dat de mensen voor het clubicoon hebben. Dan wordt er nog gezongen: ‘Pietje bedankt, Pietje bedankt, Pietje, Pietje, Pietje bedankt.’ Het zorgt voor grote ontroering, vooral bij de nabestaanden van Van der Lans. De auto waarin het lichaam van ‘Pietje’ ligt vertrekt, terwijl al rijdend de ene na de andere witte roos op de wagen wordt gelegd. ‘Dit is GDA, dit is verbondenheid’ zegt een van de ontroerde clubleden.’Pietje was een grootheid.’