Hagenaar gepakt in onderzoek naar grootste ketaminevangst ooit in Nederland

Tijdens de grootse ketaminevangst in Nederland heeft de politie een man uit Den Haag gearresteerd. Bij meerdere huiszoekingen nam de politie in totaal 360 kilo ketamine in beslag, met een waarde van acht miljoen euro.

Ketamine is geen drug, maar een geneesmiddel dat zonder registratie niet verhandeld of opgeslagen mag worden. Ketamine is volgens de politie in opkomst als partydrug, maar wordt als zeer schadelijk voor de volksgezondheid beschouwd, aldus mediapartner Omroep West.

De politie van Noord-Holland deed in het onderzoek op 28 oktober op veertien plaatsen in Nederland en Duitsland huiszoekingen. Hierbij werden elf verdachten aangehouden, waarvan negen mannen en twee vrouwen, zo maakte de politie vrijdag bekend.

Vier hoofdverdachten

Een van de aangehouden mannen komt uit Den Haag. Hij behoort niet tot de vier hoofdverdachten die nog vastzitten, maar hij blijft volgens de politie wel verdachte in de zaak. De aangehouden personen zijn tussen de 25 en 60 jaar oud. De politie kon verder niets zeggen over de verdachte uit Den Haag.

Het onderzoek is al in 2018 begonnen. De twee hoofdverdachten uit Hoofddorp zouden zich naast de handel in ketamine ook hebben beziggehouden met de handel in verdovende middelen. Tijdens de doorzoekingen werd niet alleen de ketamine in beslag genomen, maar ook meer dan 100.000 euro aan contant geld, enkele dure auto’s, twee vuurwapens en veel dure merkartikelen. De ketamine en het geld werden aangetroffen in verschillende verborgen ruimtes in een bedrijfspand in Hoofddorp.