Kerst outlet store tijdelijke invulling voor Café ’t Hoekje

Hoewel veel winkels nog vol liggen met Sinterklaas spullen kun je je bij sommige winkels al helemaal onderdompelen in kerstsfeer. Zelfs bij winkels waarvan je het helemaal niet verwacht. Zoals bij Café ’t Hoekje aan het Lorenzplein.

Door de tweede coronasluiting van zijn horecazaak besloot uitbater John Tuunter samen met een bevriende ondernemer andere mogelijkheden te zoeken om nog wel wat geld te kunnen verdienen om zo deze coronaperiode te kunnen overleven.

Al snel werden er plannen gemaakt. Maar ze wilden niet dat het ten kosten zou gaan van andere ondernemers in de buurt. “Wij vonden Coffee-to-go of take-away eten niet geschikt, omdat we dan iemand anders in het vaarwater zouden zitten”, vertelt Tuunter aan Den Haag FM. Maar omdat het café alleen een horecavergunning heeft, moest Tuunter eerst bij de gemeente langs voor een tijdelijke detailhandelsvergunning.

Toen dat was geregeld konden via de bevriende ondernemer allerlei planten, boompjes, bollen en kerstdecoraties besteld worden. En nadat de tafels en de stoelen aan de kant waren gezet werd het café omgetoverd tot een echte kerst outlet store.

De outlet store is in ieder geval tot en met 24 december elke dag geopend. “En ja dan hopen we eigenlijk dat de corona een beetje afzwakt, zodat we op 17 januari weer met het café open kunnen”, aldus Tuunter. Trouwe klanten zullen dan ook wel weer terugkomen, zo verwacht Tuunter, maar hij weet niet of hij de komende week met de outlet genoeg spullen kan verkopen om te overleven. Maar, “Als we er geen vertrouwen in hadden gehad, hadden we het café niet laten omtoveren tot kerst outlet, want het is je café alleen je kunt het nu moeilijk zien, maar we doen wat mogelijk is. Wat in ons vermogen ligt. Meer kun je echt niet doen.”

Hoewel sommige klanten eerst nog wel even nieuwsgierig door de ramen naar binnen gluren om te zien wat er nu in het café te doen is, klinken er vooral ook veel positieve reacties en wordt het initiatief van Tuunter zeker ondersteund en volop via social media gedeeld.

https://youtu.be/waBbT6Qej3A