Spuigasten over miljoenen extra voor horeca en cultuur en over duurzaamheidsplannen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag onder andere aandacht besteedt aan de honderden miljoenen euro’s extra voor horeca en cultuur en aan de duurzaamheidsplannen van de gemeente Den Haag.

De coalitie trekt honderden miljoenen extra uit voor bedrijven die door de coronacrisis een zeer groot omzetverlies lijden, zoals in de horeca. Volgens Haagse bronnen zet het kabinet de komende dagen de puntjes op de i. Hoe kijkt voorzitter Hans Biesheuvel (Ondernemend Nederland) naar de tegemoetkoming vanuit het kabinet?

De duurzaamheidsplannen van de Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) worden met weinig vreugde ontvangen door de Haagse politiek. Veel partijen vinden dat zij niet goede keuzes maakt bij de besteding van de bijna 185 miljoen euro. De raad wil bijvoorbeeld veel meer aandacht voor het isoleren van woningen en vindt de keuze om flink in te zetten op warmtenetten risicovol. Fractievoorzitters Arjen Kapteijns (GroenLinks) en Robert Barker (Partij voor de Dieren) schuiven aan bij Spuigasten.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 of KPN-kanaal 1312) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

