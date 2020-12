Dit zijn de Haagse tekeningen voor Sinterklaas

Sinterklaas heeft dit jaar de hulp ingeroepen van alle burgemeesters van Nederland. In verband met het bijzondere jaar konden kinderen hun tekeningen aan hun eigen burgemeester sturen die ervoor zorgt dat ze bij Sinterklaas komen. Dit kon online, per post, via het Sinterklaasjournaal óf persoonlijk in het stadhuis en het stadsdeelkantoor Escamp.

Burgemeester Van Zanen heeft er een heleboel ontvangen. De tekeningen zijn inmiddels veilig bij Sinterklaas aangekomen. Bekijk een impressie van de vrolijke kunstwerken.