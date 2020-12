Marcel Verreck: “Winkelstraten ogen – ondanks oplopende coronacijfers – als de feestbus van Vindicat”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij Sinterklaas, de huurkwijtschelding van culturele instellingen, de Brexit en Vindicat.

“Winkelstraten ogen, ondanks oplopende coronacijfers, als de feestbus van Vindicat uit Groningen, de studentenvereniging waar ze tijdens de ontgroening op je hoofd gaan staan en dat merk je toch wel aan het gedrag. De virologen van de toekomst doen alvast een practicumpje”, aldus de columnist.