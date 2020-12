ADO Den Haag neemt punt mee uit Utrecht na late treffer Michiel Kramer

ADO Den Haag heeft op de valreep een punt mee kunnen nemen uit Utrecht. Op bezoek bij de plaatselijke FC kwam de formatie van Ruud Brood vlak na rust op achterstand. Vijf minuten voor tijd schoot Michiel Kramer een voorzet Kees de Boer simpel binnen: 1-1. FC Utrecht speelde op dat moment al twintig minuten met tien man na een rode kaart voor invaller Adrián Dalmau (twee keer geel).

Utrecht drong ADO in de gezapige eerste helft terug, maar de bezoekers kregen de eerste mogelijkheden. Dario Del Fabro kopte te hoog, en Vicente Besuijen schoot over. Utrecht kreeg twee grote kansen: Mimoun Mahi en Gyrano Kerk doken op voor ADO-doelman Luuk Koopmans, maar beiden speelden de bal slapjes in de handen van de keeper.

FC Utrecht-verdediger Justin Hoogma leek met een doelpunt in de 48e minuut beslissend te zijn, maar in de slotfase maakte Kramer gelijk. De aanvaller gleed een afgemeten voorzet van De Boer binnen. Het was voor Kramer, die in 2019 nog kortstondig in Utrecht speelde, zijn derde doelpunt van het seizoen.

Onder trainer Ruud Brood heeft ADO nu twee punten gepakt. Vorige week speelde de ploeg met 1-1 gelijk tegen Heerenveen.