Drie aanhoudingen na vondst vuurwapen in Houtwijk

Een vrouw en twee mannen zijn zaterdagavond aangehouden bij een woning aan de Dr. H.E. van Gelderlaan in Den Haag vanwege de vondst van een vuurwapen. Dat meldt de politie. Volgens getuigen was de vrouw de woning binnengegaan met een vuurwapen.

Na de melding schaalde de politie flink op. Agenten met kogelwerende vesten stonden bij de woning. Uiteindelijk werden de vrouw en twee mannen aangehouden en werd er een wapen aangetroffen.

Wat de relatie tussen de drie verdachten is en of het wapen echt is, is niet bekend. De politie doet verder onderzoek.

Foto: Ter illustratie.