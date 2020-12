Wouter Hamel en Miley Cyrus in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop van Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Wouter Hamel en Miley Cyrus (foto).

De in Den Haag geboren Wouter Hamel vloog al snel het land door en de wereld over met zijn jazzy stem en vrolijke songs. Van vliegen kwam het dit jaar nauwelijks, maar hij nam toch een duet op met de in Japan populaire zangeres Nao Kawamura die je zondagavond in de show hoort. Net als twee tracks van het album van Miley Cyrus met een enorme ’80’s vibe.

Verder komen nieuwe releases voorbij van Tori Amos, Christine + Queens, Rina Sawayama, MEROL, Arlo Parks, Matt Bianco en Billie Joe Armstrong van Green Day die solo op de covertoer is. Tevens hoor je alvast drie christmas carols, want kerst valt vroeg dit jaar.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.