Acteur en schrijver Dolf de Vries (83) overleden

Acteur en schrijver Dolf de Vries (83) is zaterdag thuis in zijn woonplaats Den Haag overleden. Dat maakte directeur Ton van Poelgeest van uitgeverij Elmar bekend.

De Vries speelde vooral in de jaren zeventig en tachtig in tientallen films. Hij werd vooral bekend door zijn rol in de oorlogsfilm Soldaat van Oranje als Jacques ten Brinck. In de jaren negentig speelde Ed Couwenberg in de soapserie Onderweg naar Morgen.

Ook was de acteur te zien in vrijwel alle films van Paul Verhoeven vanaf Turks Fruit. In oorlogsfilm Soldaat van Oranje (1977) vertolkte hij de rol van Jacques ten Brinck, een van de studievrienden van de held van het verhaal. Zijn laatste grote filmrol speelde hij in 2006: Zwartboek, weer onder regie van Verhoeven. Zijn laatste bijrol was in de hitserie Hendrik Groen, in 2017.

De acteur begon zijn carrière echter op het podium, bij de Haagse Comedie waar hij terechtkwam in 1960 na de Toneelacademie Maastricht te hebben afgerond. Ook maakte De Vries cabaretvoorstellingen en werkte hij als regisseur en vertaler. De laatste decennia concentreerde De Vries zich steeds meer op het schrijven van boeken en reisverhalen.

Beeld: Beeld en Geluid/ Marijke Merckens – Creative Commons