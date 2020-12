Aimée (7) bedenkt knutselactie ‘Geen Kerst Zonder Knuffel’: ‘Dan voelen ze zich niet alleen’

Aan een grote eettafel bezaaid met belletjes, plastic diamantjes en glittertjes is de 7-jarige Aimée uit Den Haag druk in de weer. Ze heeft namelijk de knutselactie ‘Geen Kerst Zonder Knuffel’ bedacht, waarmee ze knuffelharten knutselt voor ouderen in verzorgingshuizen en mensen die alleen zijn. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Op die manier ontvangen zij tijdens kerst in coronatijd toch nog een knuffel.

‘Ik wilde een mijter maken, maar die mislukte helemaal’, vertelt Aimée over het moment dat ze op het idee kwam van de actie. ‘Ik deed er wat watten in en eentje leek toen op een hartje. Toen zei ik tegen mama: misschien is het leuk als we er hier heel veel van maken.’

En zo geschiedde. Aimée heeft het plan om tweehonderd harten te knutselen en die te verspreiden in Den Haag bij mensen die het nodig hebben. Gelukkig hebben een paar scholen het initiatief opgepikt, maar ze kan nog wel wat hulp gebruiken.

Extra hulp

Die extra hulp komt ook van haar vriendinnetjes en broer Morris. ‘Ik vind het leuk om mijn zusje te helpen. Met zo’n hart voelen de ouderen zich niet echt alleen. Dan is het alsof ze iemand bij zich hebben,’ zegt hij met een serieus gezichtje.

Ondanks dat de kinderen aardig op weg zijn, moeten ze zeker nog 179 harten maken. Aimée doet daarom een oproep. ‘Kinderen kunnen kijken op mijn Facebookpagina Geen Kerst Zonder Knuffel. Dan kan ik de sjablonen en uitleg geven hoe je een hart maakt.’