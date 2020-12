Coronavirus: 101 nieuwe coronagevallen in Den Haag

Tussen zondag- en maandagochtend zijn er in Den Haag 101 meldingen van coronabesmettingen bijgekomen, dat is een daling ten opzichte van zaterdag (142) en zondag (152). Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast werden er in Den Haag vier ziekenhuisopnames geregistreerd, er waren geen nieuwe meldingen van sterfgevallen.

De daling is tegendraads ten opzichte van de landelijke trend, daar was voor de zesde dag op rij een stijging zichtbaar. In het afgelopen etmaal werden er 7134 coronameldingen geregistreerd. Op zondag meldde het RIVM ruim 6800 positieve tests en op zaterdag meer dan 6500. Vorige week dinsdag kwamen ongeveer 4000 nieuwe gevallen aan het licht.