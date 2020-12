Extinction Rebellion vraagt tijdens luchtalarm aandacht voor klimaatcrisis

Een twintigtal demonstranten van Extinction Rebellion stonden vanmiddag in het centrum van Den Haag om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Het protest vond plaats tijdens het afgaan van het maandelijkse luchtalarm. Naast Den Haag werd er maandag ook in andere steden gedemonstreerd.

“Er zal tijdens dat luchtalarm op meerdere plekken in Nederland gelijktijdig een ‘die-in’ worden gedaan om te benadrukken dat een klimaat- & ecologische crisis geen test is, maar daadwerkelijk een noodgeval!”, schreef men in aankondiging van het protest.

Tekst gaat verder onder tweet.

Zo'n twintig mensen van Extinction Rebelion vragen tijdens het luchtalarm in het centrum van Den Haag aandacht voor de klimaatcrisis. pic.twitter.com/2KMPKVNvSU — Maarten Brakema (@Abrakemabra) December 7, 2020

Ook op het Malieveld werd vandaag aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis, de jeugdorganisatie Youth 4 Climate plaatste protestborden met daarop ingestuurde teksten zoals “De boomer maakt rommel en de jonkies ruimen het op. Zo zijn we toch niet opgevoed?!”