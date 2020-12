HMC (ver)bouwt klein apparaat om coronapatiënten te kunnen monitoren

Het kastje ziet eruit als een overmaatse mobiele telefoon en er hangen allerlei draden aan. Technici van HMC Westeinde hebben een bestaand apparaat ‘opnieuw uitgevonden’ zodat het nu gebruikt kan worden om patiënten met corona op afstand beter in de gaten te houden. ‘Eigenlijk wordt dit apparaat op de hartafdeling gebruikt, maar het blijkt veel meer te kunnen’, zegt informatiemanager Martijn Brekelmans tegen mediapartner Omroep West.

Het kastje in kwestie is een telemetriemeter. Een moeilijk woord voor een apparaat dat bij patiënten op de hartafdeling hartritmes controleert. Als het mis gaat, gaat bij een verpleegkundige op de gang een alarm af. ‘Het is eigenlijk gewoon een computertje, maar zo geavanceerd dat het veel meer blijkt te kunnen dan we dachten’, zegt Brekelmans. Samen met fabrikant Philips is anderhalve week gestudeerd en gekeken en geknutseld en nu kan het apparaat ook de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed monitoren. Handig, want dat zijn nu net de dingen die bij een coronapatiënt extra in de gaten gehouden moeten worden.

Verpleegkundigen zijn blij, want een COVID-patiënt ligt in een hermetisch afgesloten kamer, met de deur dicht dus. Verplegend personeel gaat er alleen naar binnen als het helemaal is omgekleed met een schort, spatbril, mondkapje en handschoenen aan. En als de verpleegkundige klaar is op de kamer, moeten al die dingen ook weer uit en weggegooid worden. ‘Normaal controleren we een patiënt zo’n drie keer per dag’, zegt verpleegkundige Robbert Berkhout. ‘Maar als iemand echt goed ziek is, kan het zijn dat we ieder uur die waardes moeten checken.’

Geen vervanger

Toch is het omgebouwde apparaatje geen vervanger voor de fysieke checks, zegt Brekelmans. Maar het helpt de verpleging wel om beter te kunnen anticiperen op een situatie. Berkhout vult aan: ‘Als iemand al langer op de afdeling ligt, dan weet je globaal of hij stabiel is of niet. Als we op de monitor in de hal zien dat de zuurstofwaarde in het bloed opeens toch daalt, kunnen we er eerder bij zijn. Als we dat niet zien, kan het zijn dat we een uur later binnenkomen en het voor de patiënt te laat is.’

Dat is dus een groot voordeel voor de patiënt en de verpleging, maar de creativiteit met een hartbewakingsapparaat heeft nog een ander voordeel: het is goedkoop voor het ziekenhuis. ‘Dit heeft ons niets gekost, want we hadden het toch al’, zegt de informatiedeskundige. Er zijn apparaten op de markt die exact hetzelfde doen. Maar die zijn erg duur. ‘Die kunnen we natuurlijk kopen, maar als straks corona voorbij is, dan zitten we met die spullen. En dat is ook zonde.’