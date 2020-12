Marinierskapel speelt Prinses Amalia-mars voor jarige kroonprinses

De Marinierskapel van de Koninklijke Marine speelt dit jaar de Prinses Amalia-mars in de Grote Kerk, ze doet dit omdat kroonprinses Amalia vandaag jarig is. Dat is te zien op een video die de gemeente Den Haag vandaag op Youtube heeft gezet. De video is bedoeld als een alternatief voor het ‘Prinses van Oranje Concert’ wat doorgaans in de Gotische Zaal van de Raad van State voor de prinses wordt gespeeld.

“Helaas kan dat concert dit jaar niet doorgaan. Maar we wilden deze bijzondere dag niet zomaar voorbij laten gaat”, zegt burgemeester Jan van Zanen. “Natuurlijk hopen we allemaal van harte dat de prinses volgend jaar haar 18e verjaardag op grootse wijze kan vieren. En hopelijk zal er dan ook weer een Prinses van Oranje Concert zijn.”

De oudste dochter van koning Willem Alexander en koningin Máxima wordt vandaag 17. Koningin Máxima laat weten dat de festiviteiten worden bepaald en beperkt door de geldende coronamaatregelen. “Het is bekend wat mogelijk is. Per dag mogen drie mensen op bezoek komen. Daar moeten we ons aan houden”, aldus de koningin.

Foto: RVD/ Martijn Beekman