Rembrandt-stijl populair bij fotoproject Mariahoeve

De Haagse fotografe Marijn Montens bedacht in deze coronatijd een nieuw foto-kunstproject voor de inwoners van de wijk Mariahoeve. Met ondermeer een bijdrage uit het corona activiteitenbudget van de Gemeente is zij met ‘Mariahoeve in de spotlight’ van start gegaan. De Mariehoevenaren kunnen gratis worden geportretteerd in drie verschillende stijlen; neutraal, in kerstsfeer of in Rembrandt-stijl.

En het loopt storm. “Nou ik sta er eigenlijk van te kijken, want ik heb dus drie verschillende shoots, maar omdat ik een foto op social media heb geplaatst wil nu eigenlijk iedereen een Rembrandt”, zegt Marijn tegen Den Haag FM verslaggever Bob Brinkman, die het ook wel eens wilde uitproberen.

In een tijdelijke fotostudio in het winkelcentrum worden zo’n 40 foto’s van elke deelenemer gemaakt. Voorafgaand wordt in overleg met de wijkbewoner de mogelijkheid geboden om voor de juiste stijl gebruik te maken van accessoires, zoals kragen, hoeden, boa’s, petten enzovoort. En dat alles natuurlijk coronaproof.

De meeste mensen die Marijn nu voor de camera krijgt, zijn natuurlijk geen volleerde modellen, dus moeten er vaak tips en aanwijzingen worden gegeven voor het beste resultaat. Dat geldt natuurlijk ook voor Bob. Op de vraag hoe hij bijvoorbeeld moet kijken, reageert Marijn “Je moet eigenlijk kijken alsof jij in een schilderij meespeelt, dus je mag eigenlijk zeggen van hé ik ben die dichter en ik ga dit nu lezen, die blik wil ik eigenlijk vangen”.

Voor Marijn gaat vooral om het totaal beeld dat ze neer wil zetten. “Dus daarbij gaat het om de uitstraling van de persoon, hoe die daar zit, hoe die kijkt en ook natuurlijk technisch, wat voor mij belangrijk is, hoe het licht staat”, aldus Marijn. Vooral dat spel van licht en donker is wat de stijl van Rembrandt zo kenmerkend maakt.

Na de fotoshoot worden de foto’s in de computer gezet en kan de deelnemer drie mooie uitkiezen Deze worden dan nog nabewerkt en krijg je als digitaal bestand toegestuurd. Tot slot wordt de mooiste vervolgens nog vergroot op fotopapier naar de wijkbewoner toegestuurd.

Maar daar blijft het niet bij, want op 19 december opent wethouder Saskia Bruines om 15:00 uur een expositie in het winkelcentrum in Mariahoeve met de mooiste foto’s van de wijkgenoten.

https://youtu.be/ukazvcz3gDs