Tess Merlot lanceert Franstalige kerstsingle: “Er komen kerstbellen voorbij, maar niet al te opzichtig”

De Haagse chansonzangeres Tess Merlot heeft maandag haar Franstalige kerstsingle Le soir de Noël (Je bois) gelanceerd. “Ik wilde wel een kerstsingle maken die je niet per se alleen maar met kerst kon luisteren. Er zijn ook mensen die helemaal niet houden van de kersthysterie. Er komen kerstbellen voorbij, maar niet al te opzichtig”, vertelt Tess van der Zwet in Haags Bakkie op Den Haag FM.

De tekst is onmiskenbaar kerst zegt Van der Zwet: “Het gaat over een eenzame kerst waarbij iemand verlaten is door haar vriend. Met ruzie en slaande deuren. Allemaal ellende. In dit geval zit ik daar dus, in de videoclip, in mijn eentje in het huis en ik probeer de kerstavond door te komen terwijl er silhouetten van hem voorbijschieten. Het komt natuurlijk allemaal wel goed, maar er zit een rauw randje aan. Het is altijd maar de vraag: is ie er nou echt of is dat alleen maar in haar gedachten.” De single is onderdeel van het gecrowdfunde debuutalbum van Tess Merlot.

“Mijn vriend kwam met de naam Tess Merlot. Daarop dacht ik -toen we aan het crowdfunden waren- het zou wel heel leuk zijn als we als tegenprestatie voor donateurs een limited edition wijn konden laten maken.” Vervolgens kwam het contact met met wijnhandelaar Marius van der Vliet. “Die had nog grotere plannen. Die dacht: limited edition? We laten er gewoon 1.200 aanrukken.” Die wijn kwam er ook: een blend van cabernet sauvignon en merlot.

2020 had voor de zangeres ook het jaar moeten zijn van een tour samen met Michael Varekamp & The Legends, maar de coronamaatregelen zorgden dat dat niet haalbaar was. “We zouden eigenlijk de theaters in gaan met Michael Varekamp dat wordt nu verplaatst naar april-mei. Gelukkig gaat het door”, zegt Van der Zwet hopend dat het dan daadwerkelijk door kan gaan. Ook het debuutalbum van Merlot moet in het voorjaar van 2021 uitkomen.