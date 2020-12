‘We zijn platzak’, horeca demonstreert voor 100 procent steun

In Den Haag laten horecaondernemers zich maandag horen op de Koekamp. Zij willen meer financiële steun van de overheid voor het verlies aan omzet vanwege de coronamaatregelen. Het is onderdeel van een landelijke actie van horecaondernemers in het hele land. ‘We zijn platzak’, stelt René Boerdam van het Nederlandse Horeca Gilde. Ze willen een financiële compensatie tot 100 procent.

Eerder lekte uit dat de regeringscoalitie honderden miljoenen euro’s extra wil uitrekken voor steun aan onder meer bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis. Maar voor de Horeca Alliantie is dat onvoldoende. ‘De helft van de ondernemingen gaat anders failliet’, zegt Boerdam bij West Wordt Wakker op Radio West.

De horecaondernemers laten maandag hun ongenoegen blijken over de huidige situatie waarin ze verkeren. Behalve de protestactie in Den Haag, lanceert Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een campagne onder de naam #BlackMonday en zullen in de avond bij meerdere cafés de lichten worden ontstoken als symbolisch signaal. Ook is opgeroepen de zaken dicht te timmeren om daarmee het straatbeeld te laten zien, als de ondernemingen failliet gaan.

Afschaffen anderhalve meter

Boerdam stelt geen vertrouwen te hebben in het kabinet. ‘De gevolgen van de coronamaatregelen zijn te groot. ‘Behalve de vraag om honderd procent steun wil Boerdam ook dat de anderhalve meter-regeling wordt afgeschaft. ‘We kunnen die regeling niet waarborgen.’ Hij denkt aan testen aan deur of alleen mensen die gevaccineerd zijn toe te laten.

De oproep van een aantal ondernemers om half januari al open te gaan steunt hij niet. ‘Dat is niet verantwoord’, reageert hij kordaat. ‘Je doet als ondernemer inkopen om open te gaan, en als je dan gecontroleerd wordt door een BOA krijg je een fikse boete en kan je alles weer weggooien.