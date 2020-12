Wethouder Balster: “Zuidwest moet weer de wijk van hoop en perspectief worden”

De plannen om Den Haag Zuidwest beter op de kaart te zetten vergen een langdurige inzet, dat heeft wethouder Martijn Balster geschreven aan de Haagse gemeenteraad. “Ooit was het de droom van iedere Hagenaar uit de middenklasse om in Zuidwest te wonen. Dat is anno 2020 totaal anders. Zuidwest moet weer de wijk van hoop en perspectief worden”, legt Balster uit.

Het stadsbestuur stelt dat de vier wijken (Morgenstond, Bouwlust, Vrederust en Moerwijk) in Zuidwest in de afgelopen 20 jaar fors zijn afgegleden van het Haags gemiddelde. Onder meer de inkomenspositie van inwoners van Zuidwest moet worden aangepakt, want relatief veel mensen hebben een uitkering en schulden schrijft Balster. Ook is de levensverwachting in het gebied korter dan van Hagenaars in Andere wijken. “Dit is niet acceptabel. We gunnen elke Hagenaar een kans op een fijne toekomst.”

Onderwijs, werk & economie, veiligheid, gezondheid, wonen en participatie zijn wat het stadsbestuur betreft urgente thema’s die aandacht vragen. Begin 2021 moeten de plannen vorm krijgen, daarvoor wordt samengewerkt met bewoners en (maatschappelijke) partners in Zuidwest. Ook het Rijk wordt wat het stadsbestuur betreft een van de partners in de ontwikkeling van Zuidwest, zij zou het bestuurlijk, financieel en inhoudelijk kunnen ondersteunen. “Een aanpak die we 10 á 20 jaar willen volhouden, kan niet slagen zonder betrokkenheid, commitment van partners die samen met de gemeente de schouders eronder zetten.”

Voor het programma ter verbetering van Zuidwest komt nog een financiële opzet. “Wij richten ons daarbij in eerste instantie op de kabinetsformatie, waar naar verwachting een besluit valt over meerjarige financiële steun voor wijken zoals in Zuidwest.” Daarnaast wordt door het stadsbestuur gekeken of bestaande budgetten kunnen worden ingezet voor de gemeentelijke ambities. Sowieso is het de bedoeling dat een deel van het Enecogeld (36 miljoen euro) zal worden ingezet voor de gebiedsontwikkeling van Zuidwest. Ook is er geld beschikbaar voor sociale woningbouw en starterswoningen en is er vanuit de Regiodeal geld beschikbaar voor de wijken.

‘Veerkracht in de wijk’

Balster: “Wanneer ik in gesprek ben met bewoners komt altijd direct naar voren dat er zoveel energie en veerkracht in de wijk is. Mensen zijn er voor elkaar en er is een grote behoefte aan ontmoeting, verbinding. Bewoners, initiatiefnemers en professionals hebben echter nog geen podium voor deze initiatieven.” De campagne ‘Zuidwest op z’n best’ is wat Balster betreft een middel om die plannen een podium te bieden, daarnaast is deze campagne bedoeld om ervaringen te delen en geboekte successen te laten zien.