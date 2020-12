Coronadashboard GGD Haaglanden toont besmettingen in stadsdelen

In het coronadashboard van GGD Haaglanden is nu ook te zien hoeveel nieuwe besmettingen er per stadsdeel zijn. In week 48, de laatste week van november, werden de meeste coronabesmettingen geconstateerd in de stadsdelen Centrum (183 per 100.000 inwoners), Leidschenveen-Ypenburg (181 per 100.000 inwoners) en Escamp (151 per 100.000 inwoners). Haagse Hout kende het laagste aantal nieuwe besmettingen: 65 per 100.000 inwoners.

Tevens is in de cijfers zichtbaar dat Den Haag een bovengemiddeld aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners kent, gemeten over de periode van week 9 tot en met week 49: 4.188. Ook in Westland is het aantal besmettingen bovengemiddeld met 4138 coronabesmettingen. In Haaglanden ligt het gemiddelde op 3.923 besmettingen per 100.000 inwoners.

In totaal zijn er in Den Haag sinds de negende week van dit jaar 22.859 besmettingen geconstateerd, er werden 792 ziekenhuisopnames geregistreerd en er was sprak van 374 sterfgevallen.