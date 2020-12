Coronadashboard GGD Haaglanden toont besmettingen in stadsdelen

Fors meer nieuwe coronabesmettingen (213) in Den Haag

In Den Haag zijn er tussen maandag- en dinsdagmorgen 213 nieuw gemelde positieve testen bijgekomen. Dat aantal ligt fors hoger dan maandag (101) en is bovengemiddeld in vergelijking met de afgelopen week (144). Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, wel is er sprake van drie nieuw gemelde overlijdens.

Landelijke stijging: 27 procent

Landelijk gezien kreeg het RIVM in de afgelopen week 43.103 meldingen van positieve coronatests. Dat is zo’n 27 procent meer dan een week eerder, toen 33.949 bevestigde besmettingen werden geregistreerd. De weken daarvoor was er sprake van 36.931 en 37.706 bevestigde besmettingen.

Het aantal sterfgevallen daalde. In de afgelopen zeven dagen kwamen 338 meldingen van overleden coronapatiënten binnen, tegen 406 de week ervoor. Het aantal opnames op een verpleegafdeling steeg wel. In de afgelopen zeven dagen belandden 1229 coronapatiënten op zo’n vleugel, tegen 1007 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive care daalde van 183 naar 179.

Reproductiegetal

Het zogeheten reproductiegetal bleef vrijwel gelijk. Het cijfer zakte een fractie, van 1,04 naar 1. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Hoe hoger het boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.

Vanavond is er een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de coronamaatregelen, de persconferentie is dinsdagavond vanaf 19:00 uur te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV.