Nieuwjaarsduik op Scheveningen gaat niet door: ‘Maar er is een alternatief’

De traditionele Nieuwjaarsduik op Scheveningen op 1 januari gaat vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen de komende jaarwisseling niet door. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. ‘Jammer, maar er is gelukkig een alternatief.’

Er is alles op alles gezet om de duik toch te organiseren, laat Alex Schuttert van de Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland weten in het programma West Wordt Wakker op Radio West. ‘We hebben tot het laatste moment willen afwachten wat de ontwikkelingen waren, om het toch te kunnen realiseren’, zegt Schuttert. ‘We hebben alle opties opengehouden om toch die oeroude plons in het water te maken, maar dat is helaas niet gelukt.’

En dat doet na alle jaren waarin de duik een traditie werd best een beetje pijn. ‘We doen het al heel lang en heel veel mensen hebben zo een frisse start van het jaar. Het is zonde dat het geen doorgang kan vinden, maar het is niet anders’, aldus Schuttert. ‘We zijn er ook al een beetje aan gewend, maar jammer blijft het wel.’

Alternatief

Maar er is dus een alternatief. Het idee is dat soepblikken met zeewater van de Noordzee naar mensen die zich opgeven worden gestuurd. ‘Als de mensen niet naar de zee mogen komen, brengen we de zee gewoon naar de mensen. Met de Nieuwjaarsduik uit Blik hebben we een mooi alternatief. Hopelijk wordt het net zo leuk!’, zegt Schuttert. ‘Je kunt het zeewater – uit de Scheveningse haven – zo thuis over elkaar uitgieten en elkaar toch gelukkig nieuwjaar wensen.’

Deelnemers kunnen zich gratis aanmelden via de website en krijgen dan een pakket met twee blikken Noordzeewater. Met die blikken kan op 1 januari om 12.00 uur samen met nog tienduizenden andere mensen worden meegedaan aan de ‘thuisduik’. Bijvoorbeeld op het balkon, in bad of in je tuin. ‘De Nieuwjaarsduik is niet weg te denken bij de start van het nieuwe jaar’, zegt Esther van Spronsen van Unox. ‘We denken dat iedereen graag 2020 van zich wil afspoelen om met een frisse blik 2021 te beginnen.’

Toch naar het strand

Schuttert is niet bang dat mensen ondanks de afgelasting van de Nieuwjaarsduik toch massaal naar het strand zullen gaan. ‘Ik denk dat mensen zelf ook wel weten dat het niet verantwoord is om met grote groepen aanwezig te zijn en te duiken’, zegt hij. ‘Er wordt dagelijks gezwommen, dat kunnen we niet tegenhouden, maar de Nieuwjaarsduik zoals we dat kennen… ik ben er niet bang voor dat dat gaat gebeuren.’