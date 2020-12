Soeper Winter: Haagse ouderen krijgen bezoek en een kop soep

Deze winter gaan vrijwilligers wekelijks op pad om ouderen in de regio Den Haag te verrassen met een bezoek en een gratis soepje. Maandag werd door wethouder Kavita Parbhudayal het startsein gegeven voor de actie ‘Soeper Winter‘. Bij het Cars Jeans Stadion werden de eerste porties soep opgehaald door de vrijwilligers om langs te brengen bij seniorencomplexen in Loosduinen. De soepen worden gemaakt van overtollig geworden voedsel in Westland.

“De komende wintermaanden zullen ruim twintig organisaties extra liefde en aandacht geven aan iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Met een klein gebaar van een lekker kopje soep en een praatje gaan zij er samen voor zorgen dat het toch nog een super oftewel Soeper Winter gaat worden.”

Tekst loopt door onder foto.

Het idee voor de soep-actie vindt zijn oorsprong in Loosduinen, stadsdeeldirecteur Mustapha El Boumeshouli riep op om mensen in Loosduinen niet te vergeten. Vervolgens hebben Westlandse tuinders, Restaurant Villa Ockenburgh en de Participatie Keuken de krachten gebundeld om mensen die het nodig hebben een hart onder de riem te steken. Later sloot ook Koninklijke Horeca Nederland aan en werd het een grootschalige samenwerking tegen eenzaamheid in deze coronawinter.

Tekst gaat verder na Tweet.

KHN afdeling Den Haag, Villa Ockenburgh en de Participatie Keuken gebruiken overtollig voedsel uit het westland om eenzaamheid en armoede tegen te gaan! Doe jij ook mee? pic.twitter.com/JeQJkmmwYU — KHNafdDH (@KHNafdDH) October 30, 2020

ADO Den Haag heeft een faciliterende rol in het geheel en draagt financieel bij middels haar kerstballenactie #BalVoorHetDoel waarbij een gesigneerde ADO-kerstbal kan worden gekocht, de opbrengst komt ten goede aan ‘Soeper Winter’.