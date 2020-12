SVV Scheveningen: “hoop op groen licht voor trainen en wedstrijdjes tegen clubs uit de buurt”

Met een nieuwe coronapersconferentie in zicht hoopt SVV Scheveningen-Voorzitter Ron Kleijn dat er meer mogelijkheden komen om te voetballen. “Ik denk het niet, ik hoop het wel”, zegt Kleijn in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Wat ik hoop is dat we groen licht gaan krijgen om te gaan trainen en wedstrijdjes tegen clubs uit de buurt te spelen. Realistisch gezien, met de cijfers in het achterhoofd, verwacht ik dat niet voor de kerstdagen. Maar laten we ons allemaal gaan gedragen tot e met de kerstdagen. En na kerst, laten we dan weer zorgen dat het licht op groen komt en we kunnen voetballen.”

Kleijn kijkt tevreden terug op de actie die maandag door de KNVB werd gevoerd. De voetbalbond heeft maandag op het Malieveld aandacht gevraagd voor het amateurvoetbal wat al sinds 13 oktober stilligt, ‘STIL’ viel er in grote letters, gemaakt met voetbaltenues, op het veld te lezen. “De bond moet voor ons vechten”, zegt Kleijn. “Het is ook bijna niet te verkopen aan onze leden dat je wel naar de IKEA mag, en je mag maar met vier personen trainen. Ik denk dat de boodschap goed is. We zijn als club fel geweest dat de club iets voor ons moest doen en dat doen ze nu.”

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee was op de actiedag in vele programma’s te zien, en dat is goed geweest betoogt Kleijn: “We hopen in ieder geval dat Mark Rutte en anderen gekeken hebben, want bij die mensen ligt de beslissing in handen.” Begin december werd besloten om te stoppen met de lopende competities van de Hoofdklasse, Tweede en Derde Divisie, een besluit wat Kleijn begrijpt: “Het is de minst slechte oplossing. liever hadden we geen corona gehad en de competitie uitgespeeld.”