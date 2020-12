Weinig hoop voor versoepeling van coronamaatregelen door oplopend aantal besmettingen

“Ik zou de verwachtingen niet te hoog opschroeven, want volgens mij wordt er vrijwel niks versoepeld”, zegt politiek commentator Frits Wester in aanloop naar de nieuwe coronapersconferentie. “Er gaat eigenlijk niks versoepeld worden omdat die besmettingscijfers toch weer behoorlijk oplopen. Ze hadden gehoopt deze dagen 3000 besmettingen per dag, dat waren er toch gister weer 7000 en dan krijg je toch weer een druk op de zorg.”

Een zelfde geluid klonk na het overleg van het Veiligheidsberaad van maandag. Volgens de burgemeesters gaat het kabinet dinsdag geen versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigen. “We kunnen allemaal zien dat de cijfers oplopen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de maatregelen niet versoepeld worden”, zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen na afloop van het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters in het beraad werden maandagavond bijgepraat door de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Veiligheid).

Wester verwacht wel dat er op sommige vlakken duidelijkheid zal komen over de coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld het aantal gasten wat je thuis mag ontvangen met kerst: “Waar het nog even om zal gaan is hoeveel mensen je met kerst mag ontvangen. Dat zijn er nu drie, misschien worden het er vier. Eerder zei het Outbreak Management Team maximaal 6 gasten, maar ik verwacht niet dat dat eruit zal komen.”

Ook verwacht Wester dat er in de persconferentie vanavond iets gezegd zal worden over een mogelijke heropening van restaurants rond de feestdagen. “Daar krijg je ook nog wel wat over te horen denk ik. Maar weinig hoop daar, daar gaat ook nog weinig veranderen. Er zitten wel rare dingen in: ik was van het weekend in een hotel. Daar mag je dan gewoon eten. Op afstand weliswaar. En met een mondkapje tot je op je stoel zit. Terwijl een restaurant 200 meter verderop is gewoon dicht, daar zou je dan toch ook moeten kunnen eten zou je zeggen? De horeca heeft het lastig.” Vermoedelijk komt ook het sporten nog aan bod: “Er wordt nog gesproken over het buiten sporten in groepsverband tot een jaar of 27. Dat dat wel weer zou mogen. Dat zou nog in het vat zitten, maar daar houdt het wel een beetje mee op.”

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge is dinsdagavond vanaf 19:00 uur te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV.