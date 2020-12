Actie horeca tegen ‘Horecamakelaardij Rutte en De Jonge’

In Den Haag is bij onder meer Leo’s Koffiehuis en Broodje van Dootje een te huur bord aan de gevel opgehangen. Op het bord valt te lezen dat het pand binnenkort te huur zal zijn, premier Mark Rutte en minister Hugo de Jongen worden daar als ‘Horecamakelaardij Rutte & De Jonge’ verantwoordelijk voor gehouden. Met de actie vragen ondernemers aandacht voor hun situatie en strijden ze voor meer compensatie voor het sluiten van hun zaak.

Alexander Roep van Lokaal Duinoord in Den Haag is een van de initiatiefnemers van de actie. Dat schrijft mediapartner Omroep West. ‘Het begon als een Haags idee waarbij we vijftig zaken behangen met borden van Makelaarskantoor Rutte en De Jonge, of Koolmees, Wiebes en Hoekstra. We hopen dat het publiek wakker wordt en ziet dat wij niet allemaal verwend zijn, maar dat het voor ons vijf over twaalf is. We hebben ook de steun van het publiek nodig. De actie is een klein beetje positief geëscaleerd en hebben achthonderd borden in Nederland opgehangen.’