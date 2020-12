Burgemeester Van Zanen: ‘Bij excessen ga ik handhaven, maar ik kan dat niet bij iedereen thuis’

‘Bij excessen ga ik handhaven, maar ik kan dat niet bij iedereen thuis. Maar ik neem aan dat iedereen beseft dat we het niet voor niets zeggen’, aldus burgemeester van Den Haag Jan van Zanen over dat je maximaal drie mensen mag uitnodigen tijdens kerst.

Dinsdagavond werd tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen bekendgemaakt dat de huidige lockdown van kracht blijft. Dat betekent dat met kerst ook niet meer meer dan drie mensen op visite mogen komen, schrijft mediapartner Omroep West. Van Zanen had zelf de hoop dat tijdens kerst zes mensen op bezoek mochten komen. ‘Ik heb twee kinderen en een broer en mijn ouders. En dat kan dus al niet. Misschien ga ik het alleen met mijn twee kinderen vieren. Maar het is een bittere tegenvaller.’

Overlast als geluid of als we zien als er meerdere mensen aan een dis zitten wordt gehandhaafd. ‘Maar we gaan voor dat laatste niet langs de deuren. Ik hoop dat mensen naar elkaar omkijken, maar ook verstandig zijn. Want als we ons gedragen dan komt het ooit goed. Maar nu moeten we ons inhouden, hoe beroerd het ook is. ‘