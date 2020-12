Coronavirus Den Haag: 140 nieuwe besmettingen, drie ziekenhuisopnames en één sterfgeval

In Den Haag zijn er tussen dinsdag- en woensdagochtend 140 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het afgelopen etmaal werden er in Den Haag drie ziekenhuisopnames en een sterfgeval geregistreerd.

Bij het RIVM zijn er landelijk gezien tot 10.00 uur vanmorgen 6589 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 421 meer dan dinsdag. Er zijn 194 nieuwe coronapatiënten opgenomen op verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Op de intensive care werden 36 nieuwe patiënten opgenomen.

In totaal liggen er nu 1684 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1700), van wie 473 op de IC (gisteren: 464). Er zijn meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan dat er zijn opgenomen.