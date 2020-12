Den Haag en Westland samen aan de slag om werklozen aan een baan te helpen

De gemeente Den Haag en de gemeente Westland gaan samenwerken om mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen. Dat meldt mediapartner Omroep West. De ambitie is om binnen twee jaar tenminste 200 langdurig werklozen een baan te bezorgen in de glastuinbouw of agrologistiek.

Om die ambitie te bereiken, hebben Den Haag en Westland een deal gesloten met Glastuinbouw Westland, Greenport West Holland, werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten. Doel is om bijstandsgerechtigden beter te koppelen aan bedrijven in het Westland. Daar kampen veel ondernemingen met een tekort aan medewerkers.

Wethouder Bert van Alphen van Den Haag is trots op de samenwerking tussen twee buurgemeenten. ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker’, zegt hij. ‘Ook binnen de glastuinbouw. Door als gemeenten samen te werken, bieden we meer werkkansen voor mensen die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken.’

Passende baan

Ook wethouder Piet Vreugdenhil van Westland is blij met de samenwerking. ‘Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opstapje te bieden en hun kans op een baan te vergroten, maken we ondernemers en werknemers beide succesvoller’, reageert hij. ‘Ondernemers in de glastuinbouw weten dat als geen ander. Jaarlijks worden in deze sector al tientallen mensen vanuit een bijstandspositie aan een passende baan geholpen.’

De samenwerking met Westland is onderdeel van het Werkoffensief +500 van Den Haag. Dat is een werkgelegenheidsprogramma dat in januari 2019 is gestart en als doel heeft jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand aan werk of een opleiding te helpen. Deze 500 komen bovenop de bestaande opdracht van 4000 bijstandsgerechtigde die jaarlijks aan het werk gezet moeten worden. In 2019 heeft het werkgelegenheidsprogramma 4.248 Hagenaars vanuit de bijstand aan een baan geholpen of naar een opleiding begeleid.