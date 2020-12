“Er werd steeds vaker door daklozen gevraagd of ik een mondkapje voor ze had”

Het Leger des Heils werd vanochtend verrast met een donatie van mondkapjes voor Haagse daklozen, deze werden in de uitzending van Haags Bakkie op Den Haag FM gedoneerd door Atelier Jungles.

Giselle van der Star deed met haar Atelier Jungles niet mee aan Black Friday-kortingen en besloot mee te doen met het tegengeluid van Fair Friday waarbij wordt gepleit voor duurzaam consumeren. “Black Friday is toch bulk kopen, kopen wat je niet nodig hebt”, legt Van der Star uit. Zij besloot daarom om gedurende Fair Friday geen kortingen te geven en iets terug te geven aan de maatschappij. “Iedereen was vrij om zijn eigen actie op te zetten. Wij dachten toen gelijk: waarom gaan we niet gelijk teruggeven aan de mens?”

Van der Star besloot om duurzame, handgemaakte, betaalbare en beschermende mondkapjes te gaan maken om ze te verkopen en te schenken aan daklozen. “Wat er gebeurde is: ik ben vaak op het Centraal Station en mij werd steeds vaker door de daklozen gevraagd of ik een mondkapje voor ze had. Omdat ze problemen hadden om met het OV te reizen. Toen dacht ik: daar is gewoon behoefte aan.”

Mischa Tausent van het Leger des Heils herkent dat beeld: “Ze riskeren een hele hoge boete zonder mondkapje. Gezondheid speelt ook een rol, maar toch zie je bij de daklozen dat meestal het financiële deel het grootste probleem is. Zij hebben heel weinig geld. Voor ons is een mondkapje tussen de twee en vijf euro niet zoveel, maar het is een hele grote aankoop voor hun.”

Het gemis van een mondkapje kan voor daklozen van grote betekenis zijn, stelt Tausent: “Het zou betekenen dat ze misschien niet met het OV kunnen reizen. Sommige opvanglocaties zitten op Scheveningen of de andere kant van Den Haag, dat betekent dat ze veel moeten lopen. Met dit weer is dat ook niet fijn. Wij hopen dat deze mensen aan een mondkapje kunnen komen waardoor ze wel met de tram kunnen reizen.”

Ook nu loopt de actie nog door, bij elke drie Atelier Jungles-mondkapjes die verkocht worden zal er ook een aan het Leger des Heils gedoneerd. Wil je zelf een mondkapje doneren? Dat kan bij de dagopvang van het Leger des Heils aan de Wagenstraat 102. “We kunnen alle hulp gebruiken.”