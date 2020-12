Muzee en Zuiderparktheater krijgen toch subsidie, Podium NOORD nieuw cultuuranker

Het stadsbestuur heeft besloten dat Muzee Scheveningen het cultuuranker op Scheveningen kan blijven, Podium NOORD wordt cultuuranker van Haagse Hout en de Stichting Zuiderparktheater kan opnieuw subsidie krijgen voor de openluchttheaterfunctie.

De beide cultuurankers krijgen 75.000 euro per jaar ter beschikking, voor het Zuiderparktheater gaat het om een bedrag van 100.000 euro per jaar. De besluiten van het stadsbestuur volgen na een advies van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 over nieuwe aanvragen die werden gedaan voor subsidies.

Haagse Hout

In Haagse Hout is dit jaar het DiamantTheater nog cultuuranker, zij is gaan samenwerken met KunstPost en samen zullen zij als Podium NOORD de cultuurankerfunctie in Haagse Hout gaan vervullen. “De aanwezige deskundigheid en de breedte, diversiteit en ambitieuze omvang van het beoogde activiteitenprogramma wekt vertrouwen”, schrijft het stadsbestuur.

“Wij zijn ontzettend blij met dit resultaat”, vertelt directeur Elly Hajian. “Met ons kleine team hebben we de afgelopen maanden keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Dat onze visie en daadkracht nu bevestigd en aangemoedigd wordt, en dat we aan de slag kunnen, is ongelofelijk mooi en motiverend voor iedereen.”

De nieuwe organisatie wil een breed en toegankelijk cultuuraanbod gaan bieden in het stadsdeel. “Vanaf 2021 begint ons team van professionals en vrijwilligers met het opzetten van onze eerste buurtactiviteiten, waaronder Jong NOORD, een presentatieplek en podium voor jonge talenten, en LEF!, een educatieproject in samenwerking met lokale scholen.”

Muzee Scheveningen

Ook op Scheveningen is er duidelijkheid over het cultuurankerschap, in de periode van 2021-2024 zal dat opnieuw vervuld worden door Muzee Scheveningen. Een nieuwe subsidieaanvraag werd positief beoordeeld door de adviescommissie: “Nu heeft Muzee goed beschreven hoe het als participatief museum met een podium wil samenwerken voor en mét verschillende doelgroepen”, zo viel te lezen.

Zuiderparktheater

In het Zuiderpark mag de Stichting Zuiderparktheater door met het beheren van het openluchttheater, waar eerst geen subsidie werd toegekend aan de stichting bleek zij bij een tweede poging meer succesvol. Het college volgt met het toekennen van de subsidie een door de gemeenteraad voorkeur om de stichting te laten doorgaan in het openluchttheater. Omdat de stichting structureel meer geld vraagt dan beschikbaar is moet ze een aangepast activiteitenplan met sluitende begroting indienen.