Sikhs protesteren bij ambassade om boerenbeweging in India te steunen

Tegenover de Indiase ambassade in Den Haag heeft de Sikh gemeenschap dinsdag gedemonstreerd tegen het beleid van Indiase overheid tegenover de boeren. Het protest was gelijktijdig met een landelijke staking van boeren in India.

De boeren vrezen dat nieuw aangenomen wetten hun afhankelijk maakt van multinationals en dat ze niks meer te zeggen zullen hebben over eigen akkerbouw. Men wil dat de wetten worden ingetrokken. Sikhs in Nederland wilden met deze demonstratie tegenover de Indiase ambassade, de boerenbeweging in India ondersteunen.

De demonstratie werd georganiseerd in samenwerking met alle Gurdwara (Sikh tempels) van Nederland, World Sikh Parliament, Punjab Rights Organization Benelux en Sikh Community Benelux. Na de demonstratie werd een petitie overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Voor komende zondag staat opnieuw een protest gepland, ditmaal in Brussel bij het Europees Parlement.