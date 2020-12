StayOkay Hostel staat open voor verlenging van daklozenopvang

Het is goed mogelijk dat het StayOkay Hostel Den Haag nog langer 120 daklozen opvang blijft bieden. “Wij hebben de ruimte beschikbaar. We kunnen de mensen nog langer plaatsen. Maar het hangt af van wat de gemeente gaat beslissen”, vertelt hostelmanager Dennis Lageweg aan Den Haag FM.

“Wat je vooral ziet is dat de overlast in het centrum en bij het Centraal Station is afgenomen. Mede door onze opvang. Ik denk dat daarom de opvang is verlengd en ik denk dat als dat blijft dat de gemeente door wil. Daar hopen we een beetje op. Ook voor deze mensen. Je gaat straks richting nog meer kou, dan wil je natuurlijk gewoon dat die mensen kunnen blijven.”

Het kunnen functioneren als opvanglocatie lijkt niet alleen voordelig voor de daklozen, maar in coronatijd ook voor het bedrijf: “Ja absoluut. Het zorgt bedrijfszekerheid, werkgelegenheid. Ik kan mijn mensen aan het werk houden. We zijn allemaal heel blij dat we kunnen werken.”

Hoewel er nu nog geen zicht is op een versoepeling van de coronamaatregelen zegt Lageweg dat hij bij een eventuele keuze voor gewone gasten of opvang voor deze daklozen toch te kiezen om met het laatste nog even door te gaan. “Dan kom je in een tweestrijd. Dan zou ik er alsnog voor kiezen. Het ligt er aan wat de gemeente wil, maar het zou niet netjes zijn om deze mensen op straat te zetten.”

“Prototype van een dakloze”

“Ik denk dat we van het prototype van een dakloze ‘die drinkt alleen maar bier de hele dag’ af moeten”, vertelt Lageweg in Haags Bakkie op Den Haag FM over de gasten in zijn hotel. “Er zitten ook geweldige verhalen en mensen tussen. Er zitten hele jonge mensen in, maar ook mensen tussen de 30 en de 50 die een goede baan hebben gehad. Een verhaal was: iemand die heeft in Babylon gewoond, keek eigenlijk altijd neer op mensen die bij de soepbus stonden en die staat er nu zelf bij. Gewoon door keuzes. Of door scheidingen worden mensen dakloos. Dat is heel schrijnend.”

Feestdagen in het hostel

De opvang blijft open tot 4 januari 2021, voor het kerstreces wordt vanuit het stadsbestuur een plan verwacht voor deze daklozen. Dat betekent dat de 120 personen de feestdagen zullen meemaken in het hostel. “Dat is nog even spannend. We zijn bezig met initiatieven. Een van de initiatieven die er al is is dat O’Casey’s, de Ierse pub, vrijdag hamburgers komt maken. Ik denk dat we ook rond de feestdagen wel wat moois kunnen organiseren.” De hostelmanager denkt bijvoorbeeld aan oliebollen voor de gasten en wellicht een optreden in het hotel. Het gebeurt vaker dat ze iets extra’s kunnen doen voor de gasten, eerder ontvingen ze van het naastgelegen architectenbureau 120 goodiebags om uit te delen.

Luister hier naar het gesprek met Dennis Lageweg op Den Haag FM.