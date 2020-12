Transvaal krijgt opnieuw eigen wijkkrant, verschijnt vijf keer per jaar

Vanaf december heeft Transvaal opnieuw een eigen, papieren krant: Transvaal Nieuws zal vanaf dan vijf keer per jaar uitkomen en een podium bieden aan verenigingen, clubs en andere organisaties uit de buurt. Ook zal er ruimte zijn voor verhalen van wijkbewoners en de activiteiten die worden georganiseerd. De krant, onder leiding van hoofdredacteur Suhail Abidi, moet een goed geïnformeerde spil in het sociale leven worden.

De krant is opgezet nadat uit een enquête bleek dat er in de wijk nog graag gelezen wordt. ook gaven wijkbewoners aan dat ze moderne technieken lastig vinden om te gebruiken. Met de wijkkrant moet ook voor hen duidelijk worden wat er in de wijk gebeurt. “In een wijk als transvaal hebben we deze informatievoorziening nodig”, zegt Tahsin Cetinkaya, de politicus draagt ook bij aan het tot stand komen van de krant.

De eerste editie van de wijkkrant werd woensdagmiddag in het Julianan Plaza door wethouder Bert van Alphen in ontvangst genomen, hij benadrukte dat het na deze start vooral van belang is om door te blijven gaan met het maken van nieuwe edities.

De eerste editie van de krant kent een oplage van 10.000 exemplaren welke door vrijwilligers in de wijk verspreid zullen worden.

Transvaal kende eerder al een eigen wijkkrant, die verscheen tussen 1981 en 2010 in de wijk.