Weinig perspectief voor horeca: “Voor de hotellerie niet, voor cafés en restaurants is het nog heftiger”

Na de coronapersconferentie van dinsdagavond is duidelijk dat er voor de horeca voorlopig geen zicht is op heropening. “Waar ik een week geleden nog dacht dat er versoepelingen zouden komen dacht ik na de laatste week dat er verzwaringen zouden komen. Het werd geen van beiden, gelukkig”, zegt Patrick Aarsman, general manager van Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade, in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Aan de andere kant: de besmettingen zijn er en dat is natuurlijk negatief. En er is natuurlijk weinig perspectief. Voor de hotellerie niet, maar voor branchegenoten in cafés en restaurants is het nog heftiger.”

“Wij verzuipen”, zegt Alexander Roep van lokaal Duinoord in West Wordt Wakker op Den Haag FM. “Wij hebben gewoon compensatie nodig en wel 100 procent, 90 procent is niet meer genoeg. Het kabinet maakte woensdag bekend dat er 3,7 miljard euro extra wordt uitgegeven aan steunmaatregelen, onderdeel daarvan is dat er een extra tegemoetkoming komt voor bedrijven waar sprake is van een hoog omzetverlies.

In tegenstelling tot cafés en restaurants zijn de deuren van het hotel aan de Van Stolkweg nog geopend. “Dat is fijn, want daardoor hebben we toch nog iets te doen”, zegt Aarsman, al ziet hij ook dat het minder druk is dan gewoon is in zijn hotel: “De enige vorm van gasten in Nederlandse hotels zijn mensen die uit eten gaan of een weekendje weg. Maar we moeten niet doen alsof dat de aantallen zijn waar we aan gewend zijn geweest. Een drukke zaterdag kent tientallen gasten, terwijl het normaal om honderden gasten moet gaan.”

“De gedachte mijns inziens is dat mensen nog steeds moeten kunnen reizen, bijvoorbeeld uit noodzaak van hun werk. Als men moet overnachten moet men ook kunnen eten. Van daar uit alle begrip dat er in een hotel gegeten mag worden”, zegt Aarsman. “Maar dan snap ik nog steeds dat dat frustrerend is voor de restaurateur. Maar ik denk dat die frustratie niet naar de hotels gaat, maar meer van: waarom wel naar de Efteling en wel naar de IKEA? Ik denk dat daar meer mensen komen dan naar de restaurants.”

Premier Rutte stelde dinsdagavond dat restaurants en cafés gesloten zijn omdat het gaat samenkomsten in kleine ruimtes waar mensen langer dan 15 minuten verblijven. “Ik snap wel dat ie het zo probeert uit teleggen, reageert Aarsman. “Maar het klopt niet. Bewegingen kun je ook beperken door andere dingen te sluiten. De luchtcirculatie is in restaurants vaak beter dan wanneer je met vrienden thuis en binnen zit. En ik weet zeker dat mensen die in mijn restaurant eten goed op afstand uit elkaar zitten en door de looproutes niet door elkaar lopen. En al helemaal niet binnen 15 minuten.”

