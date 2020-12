Zes partijen willen duidelijkheid over toekomst van voedsellokaal de Gymzaal

Zes partijen in de Haagse gemeenteraad willen dat het stadsbestuur duidelijkheid geeft of voedsellokaal de Gymzaal, waar onder meer Lekkernassûh en Conscious Kitchen een plek hebben, in de toekomst kan blijven aan de Witte de Withstraat. Stichting Lokaal Voedsel Den Haag wil de Gymzaal kopen en verbouwen tot een geschikte locatie voor duurzaam eten, maar de vraag is of dat passend is binnen het bestemmingsplan.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks, de Haagse Stadspartij, de PvdA, de SP en de ChristenUnie/SGP hebben gezamenlijk vragen gesteld en wijzen het stadsbestuur daarbij op wisselende signalen die de stichting in de afgelopen jaren heeft gekregen: “Met verschillende wethouders en colleges zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor Stichting Lokaal Voedsel Den Haag om het pand te kopen, te verbouwen en in te zetten voor hun activiteiten. Echter, toezeggingen uit het verleden lijken daarover niet te zijn nagekomen. Zo weet de stichting nog steeds niet of de door haar beoogde activiteiten zijn toegestaan.”

“Lokaal Voedsel Den Haag en Lekkernassûh zijn ideële stichtingen, duidelijk geen commerciële horeca. Kom op gemeente, hoe moeilijk kan het zijn om dit alom geprezen vrijwilligersproject de vereiste vergunning te geven. Zo krijgt Den Haag het bruisende educatieve voedselcentrum wat het zo node mist”, zegt Frans van der Steen van Stichting Lokaal Voedsel Den Haag.

Robert Barker van de Partij voor de Dieren: “Dit soort duurzame en lokale initiatieven leveren een bijdrage aan ons voedsel van de toekomst. We moeten dit bureaucratische moeras voor eens en voor altijd dempen.” Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij): “Iedereen vindt dit een goed maatschappelijk initiatief, en toch houden we elkaar gevangen in regels en procedures. Het college moet deze impasse nu doorbreken.”