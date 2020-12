Gemeente pakt stadsdeel Zuid-West aan: ‘We hebben de problemen veel te laat gezien’

De gemeente trekt miljoenen uit om het stadsdeel Zuid-West op te gaan knappen. Deze buurt staat bekend als één van de armste gebieden van Nederland. Het gebied moet een plek worden van ‘hoop en perspectief’, aldus wethouder Martijn Balster, al steekt hij ook de hand in eigen boezem: ‘We hebben de problemen veel te laat gezien’

Het stadsdeel Zuid-West stamt van na de oorlog en werd al snel een populaire plek om te wonen. ‘Daar wilde je zijn. Iedereen. Dat waren de perfecte wijken om te starten en een mooie toekomst tegemoet te gaan’, vertelt Martijn Balster. Maar het verval is ingetreden. De wijken zijn snel achteruit gegaan. ‘Het is in twintig jaar tijd drastisch veranderd.’

Ondanks de achteruitgang, blijven de bewoners trots op de wijk, aldus Balster. ‘De samenhang is heel groot. Bewoners helpen elkaar ontzettend. Maar als je naar de statistieken kijkt, zijn er heel veel problemen achter de voordeuren.’ Als voorbeeld noemt Balster de wijk Moerwijk, die in twintig jaar tijd van het Haagse gemiddelde afzakte naar één van de armste wijken van ons land.

‘Schokkende cijfers’

De plannen voor het opknappen van de woningen, die in zeer slechte staat zijn, waren er al langer. De economische crisis van 2008 gooide roet in dat eten en sindsdien is er niet meer omgekeken naar al het achterstallig onderhoud. ‘We moeten erkennen dat we de problemen te laat hebben gezien. De meest kwetsbare mensen komen in die woningen te worden, dus de problemen stapelen zich snel op.’

De cijfers over die problemen zijn keihard. De levensverwachting in Zuid-West is zeven jaar korter, zes op de tien is chronisch ziek en mensen leven gemiddeld veertien jaar langer in slechte gezondheid. ‘Dat zijn schokkende cijfers. Er zijn altijd verschillen in een stad, heel veel factoren bepalen dat. Maar deze verschillen zijn immens groot. En daar moeten we heel hard aan werken.’

Jarenplan

Dat werk gaat beginnen, maar inwoners van Zuid-West moeten een lange adem hebben: een stadsdeel is niet zomaar verbouwd. ‘Ik kan niet vandaag de sloophamer er in zetten’, aldus Balster. ‘Dus het gaat blok voor blok, straat voor straat.’

Wie nu hulp nodig heeft met woningproblemen, zal snel iets horen van de woningcoöperaties. ‘Ik ben met hen in gesprek over de woningen waar nu iets aan moet gebeuren, bijvoorbeeld als je met je kinderen in vocht en schimmel woont. Zo gaan we jaar voor jaar, stap voor stap de woningen verbeteren.’