Gemeente trekt half miljoen uit voor extra handhavers

De gemeente gaat het team aan handhavers in de stad verder uitbreiden. Hiermee hoopt het stadsbestuur de leefbaarheid te verbeteren. Wethouder Hilbert Bredemeijer trekt een half miljoen euro uit om vijftien nieuwe handhavers aan te nemen, schrijft mediapartner Omroep West.

De wethouder legt uit waarom het belangrijk is dat er meer handhavers komen. ‘Dit was misschien wel hét jaar van de handhaver. Meer dan ooit is duidelijk geworden hoe waardevol hun werk is. Zij treden op om buurten en straten veilig en leefbaar te houden. Handhavers zijn allang geen veredelde stadswachten meer. Het zijn gerespecteerde toezichthouders. De oren en ogen van de gemeente, jeugdwerkers, wijkteams en partner van de politie.’

Uit de Nota Handhaving die de wethouder presenteerde blijkt dat de gemeente 500.000 euro uittrekt om extra handhavers aan te nemen. In 2021 zouden er vijf boa’s bij moeten komen, in 2022 nog eens tien. Op dit moment heeft de gemeente 185 handhavers in dienst. ‘Het verder versterken van de organisatie moet daarmee hand in hand gaan. Denk aan extra medewerkers voor de juridische afwikkeling van bestuursrechtelijke dossiers, maar ook aan het efficiënter inrichten van het werk’, zo laat Bredemeijer weten.

Slimme keuzes maken

De wethouder hoopt de flexibiliteit van de organisatie te verbeteren. ‘De stad leeft 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Dankzij meldingen en metingen kan er flexibel, op het juiste moment en op de juiste plek, ingezet worden. Want ook met meer handhavers moeten we slimme keuzes maken. Soms zichtbaar, en andere keren juist onzichtbaar. Bijvoorbeeld in burger om de pakkans te vergroten. Meldingen met spoed, gevaar of hevige overlast worden altijd direct opgepakt.’

Het geld gaat niet alleen naar extra handhavers, maar ook naar trainingen en de uitrusting van alle handhavers met bodycams om de veiligheid van de handhavers te verbeteren. ‘De misstanden die handhavers soms aantreffen zijn heftig. Daar heb ik veel respect voor. De agressie waar handhavers soms mee te maken krijgen, is dan ook van de zotte. Handhavers verdienen een klopje op de schouder, geen klap in het gezicht’, zo besluit wethouder Bredemeijer.