Haagse politie gefilmd voor 16-delige tv-serie

Er komt een televisieprogramma over het reilen en zeilen van verschillende Haagse politieteams. Als vervolg op de tv-programma’s Bureau Burgwallen en Bureau 040 start komend jaar de 16-delige politieserie Bureau Hofstad op RTL4. Hierin laten Haagse agenten zien hoe ze te werk gaan.

Ruim een half jaar gaat programmamaker Ewout Genemans met politieagenten op pad. In 16 afleveringen, verdeeld over het voor- en najaar van 2021, zal het politiewerk in onze stad te zien zijn. Naast de noodhulp is er in de afleveringen ook aandacht voor andere facetten van politiewerk, variërend van jeugdcriminaliteit en demonstraties tot geweld tegen politieagenten. En net als in de vorige series gaat ook Bureau Hofstad op zoek naar de mens achter het uniform en de dillema’s die hij tegenkomt. De eerste opnames staan gepland voor de laatste week van dit jaar.

‘Beslissen in een split second’

‘Dit is een prachtige kans om als politie in Den Haag te laten zien wat we allemaal in huis hebben. Hoe divers en uitdagend ons werk is en hoe onze collega’s soms onder moeilijke omstandigheden in een split second een beslissing moeten nemen’, aldus politiechef Paul van Musscher. ‘Politiewerk is niet alleen noodhulp maar behelst ook veel andere aspecten zoals het begeleiden van demonstraties en het integraal werken in de wijk. Wij willen de kijkers graag laten zien hoe wij altijd weer voor onze inwoners klaar staan.’