Horeca-actie blijkt succesvol: van 50 te-huur-borden in Den Haag naar 800 in het hele land

De horeca-actie, waarbij meerdere horecazaken een symbolisch te-huur-bord op hun zaak plakten, is een succes gebleken. Alexander Roep, één van de initiatiefnemers van de actie, had niet verwacht dat de actie zo’n aandacht zou krijgen. ‘We hadden vijftig borden voor alleen Den Haag, het werden er achthonderd voor het hele land.’

Veel mensen schrokken woensdag toen ze de te-huur-borden op meerdere horecazaken in het centrum zagen. ‘Dat is precies wat we wilden’, vertelt Alexander Roep. ‘We laten zo zien dat de nood écht hoog is.’ Veel horecazaken staan volgens Roep op het randje van de afgrond, omdat ze door de coronamaatregelen gesloten moeten blijven. ‘De echte te-huur-borden zijn dichtbij.’

De actie is in de woorden van Roep ‘een beetje geëscaleerd’. Het begon met vijftig borden die in Den Haag verspreid werden, maar uiteindelijk hebben Roep en zijn team met een busje heel Nederland bediend. ‘Het balletje ging rollen’, legt de horecaondernemer uit. ‘En er moet nog meer komen: het is op!’

‘We kunnen het blijkbaar niet’

De persconferentie was voor Roep en al zijn horecacollega’s een ‘droevige bedoeling’. ‘We worden genaaid’, vertelt Roep. Vooral de opmerking van minister Hugo de Jonge, dat de detailhandel niet dicht gaat omdat dat te veel ondernemers zou schade, doet Roep pijn. ‘Daar gaat mijn bloed van koken.’

De 3,7 miljard extra steun die het kabinet in de horeca gaat steken, is volgens Roep meer voor de bühne. ‘Dat geld is voor een groot deel voor het “niet-versoberen”. Maar we kunnen nog steeds niets. Er is geen uitzicht.’ Alexander Roep ziet graag dat het kabinet meer ingrijpt. ‘Wat zij nu doen is de verantwoordelijkheid op de burger afschuiven, maar wij kunnen het blijkbaar niet. De IC-opnames stijgen, dus grijp in.’

De te-huur-borden zijn niet de laatste actie die Roep en zijn team houden om aandacht voor de benarde situatie te vragen. ‘We gaan nog wel even door. Er is wat getriggerd bij ons. Onze boodschap is: we vinden het niet erg om dicht te blijven, maar dan moeten we wel fatsoenlijk gecompenseerd worden.’