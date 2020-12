Nel Kames bezorgd over rustige markt: ‘Ik kan zo gaan huilen’

Het is erg rustig op de Haagse Markt. Dat vertelde bloemenverkoopster Nel Kames tijdens het radioprogramma Haags Bakkie. Zo rustig, dat het Kames zorgen baart. ‘Ik hoop dat mensen de weg naar de markt kunnen vinden om de ondernemers te steunen, want het gaat niet goed met ze.’

De Kerstdagen staan voor de deur, dus je zou denken dat veel mensen hun inkopen doen op de Haagse Markt, waar volgens het oude gezegde je gulden een daalder waard is. ‘Ik moet je teleurstellen: het is rustig’, aldus Kames. ‘Je kan vanaf de kop van de markt zo naar de groenten kijken.’

Nel Kames maakt zich zorgen over haar collega’s, die hun omzet hebben zien dalen sinds het begin van de coronacrisis. ‘Er is zo’n angstcultuur gekweekt. Iedereen is bang om het coronavirus te krijgen. Mensen durven niets’, aldus Kames, die daarom met een scheef gezicht naar de drukte op Black Friday keek: ‘Daar durven ze wel heen?!’

‘Het benauwt me’

De bloemenverkoopster voelt mee voor de portemonnee van haar collega’s, maar ook voor hun mentale welzijn. ‘Het psychische gaat nu ook doorwerken bij mensen: de kosten blijven doorgaan, omzet wordt gehalveerd. Ik kan zo gaan huilen.’

Even later in het gesprek komen de tranen daadwerkelijk. ‘Het is gewoon moeilijk. Waar gaan we naartoe. Er is geen perspectief. Dat benauwt me’, vertelt een geëmotioneerde Kames.

Verantwoord shoppen

De angst om op de markt het coronavirus op te lopen, neemt Kames graag weg. ‘We hebben acht meter ruimte tussen de units zitten. Je kan er makkelijk lopen. Je moet wel zelf de afstand in acht nemen, maar het kan makkelijk. En je loopt buiten.’

De boodschap van Kames is duidelijk: ga naar lokale ondernemers. ‘Ga naar de markt. Wij hebben het moeilijk en moeten geholpen worden. Bij ons moeten mensen hun geld gaan besteden. Het is hartstikke goedkoop’, besluit de bloemenverkoopster.