NS schrapt bemande ticketbalies op station Holland Spoor

De Nederlandse Spoorwegen willen het aantal stations met een vaste ticketservicebalie terugbrengen van 36 naar 15. De balie op station Den Haag Hollands Spoor moet daarom verdwijnen. Werd in 2004 nog 63 procent van alle kaartjes aan een balie gekocht, vorig jaar was dat aandeel 12 procent. De NS wil personeel en middelen efficiënter inzetten, aldus mediapartner Omroep West.

Steeds meer reizigers kopen hun treinkaartje bij een automaat of online: vorig jaar werd bijna 30 procent van alle kaartjes gekocht in de app of op NS.nl., meldt de vervoerder. Tjalling Smit van de Raad van Bestuur van de NS: ‘Gemiddeld genomen is er voor de helft van de tijd aan de balie geen reiziger die we kunnen helpen. Bij sommige balies verkopen we slechts één abonnement per tien dagen.’

Op vijftien locaties vindt de NS het wel belangrijk om een vaste balie te behouden. Daarbij is onder andere gekeken naar het aantal overstappende reizigers op het station, de complexiteit van het station en het type reiziger dat naar het station komt, zoals toeristen. Servicediensten, zoals Reisassistentie voor reizigers met een beperking, de OV-fiets of de StationsHuiskamer, blijven beschikbaar.

Den Haag HS wordt een ‘Samen Service’-station. Dat betekent dat er medewerkers van NS rondlopen op het station om reizigers te helpen. Ook daar is hulp via de telefoon of de servicezuil mogelijk. Voor het station Den Haag Centraal verandert er niets.

FNV Boos

Vakbond FNV stelt dat de servicemedewerkers van NS zich geschoffeerd voelen. ‘NS laat zo zien dat ze totaal niet weten wat de servicemedewerkers precies allemaal doen’, zegt bondsbestuurder Roos Rahimi. ‘De medewerkers op die plekken weghalen heeft directe invloed op de service aan reizigers.’ De vakbond meent dat servicemedewerkers een essentieel onderdeel zijn van de sociale veiligheid op de stations.

Reizigersvereniging Rover heeft er begrip voor dat de NS veel loketten wil gaan sluiten op stations. Wel vraagt Rover de NS om met alternatieve manieren van serviceverlening te komen. De vereniging vindt dat de 2,5 miljoen Nederlanders die niet of beperkt digitaal vaardig zijn op het station bij medewerkers terecht moeten kunnen voor assistentie. Ook zouden de vervoerders met gezamenlijke loketten kunnen komen. ‘Een medewerker van NS kan ook prima abonnementen voor HTM verkopen en een medewerker van het GVB zou prima een reisadvies voor de NS-trein kunnen geven.’