Politie zoekt man na overval in Mariahoeve

De politie is op zoek naar een man die een overval zou hebben gepleegd. Dat gebeurde woensdag kort na 22.00 uur in een supermarkt aan Het Kleine Loo. De politie heeft over de overval nog niets bekendgemaakt, aldus mediapartner Omroep West.

Wél is een signalement verspreid van de verdachte. Het zou gaan om een lichtgetinte man van ongeveer dertig jaar oud. Hij is mager en 1,70 meter lang. Verder heeft hij donkere kleding aan en een muts op.

De politie roept mensen die de persoon gezien hebben op de persoon niet te benaderen, maar 112 te bellen.