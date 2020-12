Vier aanhoudingen in onderzoek drugs- en wapenhandel

De politie heeft vier verdachten aangehouden en vier woningen in Den Haag doorzocht in een onderzoek naar handel in drugs, vuurwapens en munitie. In een van de panden werden verdovende middelen en cash geld gevonden en in beslag genomen. De aanhoudingen en doorzoekingen vonden dinsdag plaats, meldt de politie donderdag aan mediapartner Omroep West.

De afgelopen maanden kreeg de politie aanwijzingen over de handel in drugs en vuurwapens en munitie. Daarop werd een onderzoek gestart, waarin de aangehouden mannen naar voren kwamen als verdachten. Dit was de basis voor de actie die dinsdagochtend plaatvond in Den Haag.

Op foto’s is te zien dat er dinsdagochtend een inval plaatsvond in een woning aan de Jacob Catsstraat. Een woordvoerder van de politie kon niet bevestigen dat het om de woning gaat waar de verdovende middelen werden aangetroffen.

Hagenaren en twee Fransen

De verdachten zijn twee Hagenaren van 26 en 47 jaar oud. De andere twee verdachten zijn twee mannen met de Franse nationaliteit, van 30 en 32 jaar oud. De verdachten zitten vast voor verhoor en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De recherche onderzoekt de zaak verder.