Wethouder belooft beterschap na ontvangst rapport Struikelmeldpunt

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) had er woensdagmiddag geen enkele moeite mee om de ouderen van de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) te beloven dat er over een half jaar echt iets is gedaan met de meer dan 400 meldingen die sinds oktober bij het Struikelmeldpunt zijn binnengekomen.

Nadat begin oktober in de Valpreventieweek een rapportage gepubliceerd werd waaruit bleek dat Den Haag slecht scoort als het gaat om val incidenten binnen en buitenshuis, besloot de SOC hier onderzoek naar te doen. Er werd een Struikelmeldpunt opgezet waar ouderen plekken konden signaleren met losliggende, scheve of verzakte stoeptegels die voor gevaarlijke situaties konden zorgen.

Het meldpunt werd overstelpt met meldingen.”Ik schatte zelf dat we zo’n 50-60 meldingen zouden krijgen, maar we hebben meer dan 400 meldingen binnengekregen”, zegt voorzitter Gert van Capelleveen van de SOC tegen Den Haag FM. Daarna zijn de meldingen gebundeld in een inventarisatierapport en werd woensdagmiddag voor de overhandiging hiervan met de verantwoordelijk wethouder afgesproken op de Landréstraat in Loosduinen, die als ‘Struikelboulevard’ model staat voor de Haagse problemen.

“Ik ben wel verrast door dit hoge aantal”, zegt Wethouder Bredemeijer en steekt ook gelijk hand in eigen boezem, “het geeft ook aan de mensen niet altijd de weg weten naar de meldpunten die we ook al als gemeente hebben”. Maar uit de meldingen blijkt ook dat inwoners wel proberen te melden, maar soms gewoon vastlopen bij de gemeente. Bredemeijer ziet dit ook als een aandachtspunt.

De Stedelijke Ouderen Commissie wil met het overhandigde rapport bereiken dat de straten en stoepen met name voor ouderen weer veiliger worden om te lopen. Bredemeijer vindt het een mooi initiatief en vindt ook dat hij zich dit signaal moet aantrekken. Op het Struikelmeldpunt kwamen veel meldingen van achterstallig onderhoud binnen. Daarop reageerde Bredemeijer: “Het heeft ook heel vaak met geld te maken. We kunnen niet overal tegelijk zijn in de stad, dus we willen daar zijn waar de nood het hoogst is, daar doen we ook echt ons best voor, maar daar zijn wel meldingen voor nodig”. Hij roept de inwoners dus op om bij de gemeente meldingen te doen, al erkent hij wel gelijk dat het ook een grote opgave is waar de gemeente voor staat.

Toch is Bredemeijer niet te beroerd om op een directe vraag van één van de leden van de SOC aan te geven dat hij er echt direct mee aan de slag gaat. Ook spreek hij met de commissie af om over een half jaar weer bij elkaar te komen. “Ik vond het heel bijzonder dat hij heel open was om te zeggen ik ga ermee aan de slag”, zegt secretaris Henny Weerman van de SOC. Het deed haar ook vooral goed om gehoord te worden, “dat is toch ook waar je het voor doet”, besluit ze.

https://youtu.be/NkdR3Pjs9aI