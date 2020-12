135 jaar aan verhalen over wonen, werken en winkelen in De Passage

De oudste overdekte winkelpassage van Nederland, De Passage, bestaat 135 jaar. Ter ere van dit jubileum verschijnt het boek Verhalen van De Passage. Donderdag werd op locatie een exemplaar uitgereikt aan burgemeester Jan van Zanen.

In het boek worden naast de geschiedenis ook de verhalen van de oprichters, bewoners, winkeliers en flaneurs verteld. Het voorwoord is door burgemeester Jan van Zanen geschreven. ‘Het viel me van meet af aan op hoe mooi De Passage gelegen is, vlakbij het Binnenhof. Natuurlijk heb ik nog niet alle details van De Passage kunnen bewonderen. Gelukkig is er nu dit fraaie boek, dat die historie vertelt vanuit verschillende perspectieven. En hoe aardig is het dat mijn voorgangers ook een rol hebben gespeeld bij de opening op 4 mei 1885 en het vieren van het 100-jarig jubileum’, aldus Van Zanen.

‘Een musthave’

Het boek werd uitgereikt door Arthur Akkerman van vulpenspeciaalzaak P.W. Akkerman, die al in 1910 de deuren opende, en oud-bewoner Paul Jansen. Jansen woonde als kind in hotel Du Passage, dat gevestigd was op de plek waar nu Van Lier en Apple Store zit.

‘Dit boek is een musthave voor iedere Hagenaar of Hagenees’, vertelt Akkerman. ‘Het staat vol met bijzondere verhalen van oud-bewoners en winkeliers, maar ook heel veel prachtige historische foto’s. In het boek lees je onder andere dat het winkelen als hobby vroeger is ontstaan in De Passage. Je kon hier namelijk voor het eerst producten bekijken zonder ze gelijk te kopen.’