Anne Frankboom geplant voor het Vredespaleis

In het kader van 75 jaar vrijheid heeft wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, Sport en Buitenruimte) een speciale Vredesboom geplant voor het Vredespaleis. De boom is een stek van de witte paardenkastanje waar Anne Frank drie keer over schreef in haar dagboek Het Achterhuis.

De witte paardenkastanje waar de ondergedoken Anne Frank in Amsterdam op uitkeek gedurende de Tweede Wereldoorlog waaide in 2010 om. De Anne Frank Stichting had met toestemming van de eigenaar kastanjes laten rapen, opkweken en verspreiden. Onder andere in de gemeentekwekerij van Den Haag. Hierdoor kunnen inmiddels grote bomen geplant worden. Een van de nakomelingen in Den Haag is geplant bij de Anne Frankschool aan de Beresteinlaan, de ander bij de stadsboerderij Landzigt in Leidschenveen zodat koeien er kunnen schuilen. De laatste nakomeling krijgt nu in het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren de meest prominente plek in de stad: het Vredespaleis.

Wereldwijd zijn tientallen zaailingen van de Anne Frankboom geplant. Ongeveer 70 Anne Frankscholen in Europa hebben een nazaat staan, maar de Anne Frankbomen zijn ook te vinden in New York, Jeruzalem, Parijs en Buenos Aires. Wethouder Bredemeijer: ‘Ieder jaar bezoeken duizenden bekende en minder bekende mensen het Vredespaleis. Dat juist deze boom, op deze plek komt te staan vind ik ontzettend bijzonder. Zo blijven we stilstaan bij onze verworven vrijheid.’